呂思緯（鼓鼓）原訂於明（28）日在台北市信義區的香堤大道廣場舉行免費的《蟲洞概念專輯演唱會》，並從日本邀合作新歌〈超展開〉的Lead，一同與粉絲們近距離同歡。卻因為新冠肺炎疫情日趨嚴重，主辦單位相信音樂也在26日晚間忍痛發布演唱會取消通知，「為確保每一位樂迷朋友的安全，經多次會議討論，決定積極配合公共場合防疫措施。因此非常遺憾地宣布，於台北新光三越信義香堤大道廣場舉辦的三場演唱會取消。」

主辦單位相信音樂26日晚間表示因疫情日趨嚴重，很遺憾宣佈取消演出的消息。（圖／翻攝自相信音樂臉書）

除了28日晚間開唱的鼓鼓，29日晚的白安《當我們還年輕Special Live演唱會》、與原定3月1日下午開唱的蘇慧倫《2020面對面新專輯首唱會》也都因疫情影響取消。主辦單位也在臉書粉專上表示，「我們深信三組藝人用心準備的節目內容不會白費，必盡力規劃日後以任何可能的形式呈現給每位朋友。」希望大家以健康第一、防疫優先，感謝每一位朋友的理解與支持。

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(中時電子報)