開在台北信義區新光A11館的Jamie's Italia義大利餐廳，自2016年起營運至今最後一天。（圖／姚舜）

Jamie's Italian餐廳員工已被告知餐廳將結束營業。（圖／Jamie's Italia）

又有知名餐廳吹熄燈號！由英國名廚傑米奧利佛(Jamie Oliver)創立的「Jamies Italian 」義大利餐廳對員工宣布，因應目前持續不明朗的經濟環境，「Jamies Italian」將於二月底關閉台灣和香港的所有分店。開在台北信義區新光A11館3樓的「Jamies Italian」餐廳並於今（2／27)日正式熄燈。

自英國於2019年5月關閉Jamie Oliver餐廳集團業務後，位於香港和台北的「Jamies Italian」和「Jamies Deli」兩品牌餐廳均經歷了各種不同挑戰，2019年下半年更是每下愈況。

其中，香港的「Jamies Italian」分店位於以遊客為主的銅鑼灣和尖沙咀區，於遊行示威活動期間受到極大影響，營業額大幅下滑。而新型冠狀病毒（COVID-19）的爆發使2020年更為艱鉅，香港的每日遊客人數由2019年1月約200,000人大幅減少至3,000人以下。綜合以上兩件事件，並有鑑於香港仍位列世界上租金最高的市場之一，造成了可謂「絕對風暴」的局面。

台灣的海外出口風險及因應新型冠狀病毒疫情所實施的入境旅遊限制減低整體消費慾望，新型冠狀病毒造成的影響亦使台灣分店嚴重受挫。因此，「Jamies Italian」決定於二月底停止營業香港及台灣餐廳。

Jamie Oliver餐飲集團於2014年於香港銅鑼灣開設了「Jamies Italian」開設了首間香港分店，隨即於2015年開設第二間海港城分店，2016年於台北信義區開設台北分店。如今集團宣布，台灣分店將服務顧客直至2月27日（星期四），香港分店則為至2月28日（星期五）。

傑米奧利佛在國際餐飲美食圈有超高人氣，不只是因為他主持節目 時的風格輕鬆自然，另一個更重要的原因是，傑米奧利佛一路走來都 堅持推廣有機健康的飲食概念，同時他出的食譜或在電視上教人作的 菜餚，作法都很簡單，很多人一試就上手。

台灣第一家〈Jamies Italian〉餐廳占地150坪，有170個座位， 餐廳規畫有不同的用餐區，全區開放通透，但必要時可以輕隔間圍出 區塊讓小團體聚餐開趴。餐廳的裝潢設計結合了現代工業風與鄉村風 元素，氛圍很輕鬆自在。新餐廳最大賣點當然是根據傑米奧利佛食譜 烹調料理的菜餚。

(工商 )