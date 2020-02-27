新冠肺炎疫情延燒，前總統馬英九日前在臉書呼籲蔡政府讓人道超越政治，但被抗SARS專家、前衛生署長葉金川點名「少講話，讓防疫回歸專業」，馬今天循例提前在228前夕到紀念公園追思，被問到此時，馬回「他說得不錯，但對關鍵議題，該講的還是要講」，詢及遭前衛生署長楊志良指「是個好人，但不適合當總統」，馬先「噢」了一聲，語帶嘲諷地反問「他怎麼現在才知道呢！」

馬英九近日在臉書發表人道關懷言論，指許多台灣人滯留大陸等待包機返台，質疑蔡政府罔顧「兒童權利公約施行法」精神，呼籲蔡總統「不要讓民粹輾壓人權」。這番言論日前被抗SARS專家、前衛生署長葉金川點名「閉嘴」，還稱馬「本性難移，要有智慧讓指揮官去講」。

馬英九說，葉金川是我台北市長任內的衛生局長、總統任內的衛生署長跟總統府副秘書長，「我們認識快五十年了」，「他說得不錯，我們對疫情不要干擾，但對關鍵問題，比如兒童人權，該講的話還是要講」。

詢及被前衛生署長楊志良指責不適合當總統，馬英九先「噢」了一聲，語帶諷刺地反問「他怎麼現在才知道呢」，楊志良跟葉金川都當過他的衛生署長，也當得還不錯，楊對於二代健保、美牛問題都提出很好建議。

馬英九說，同樣地，他們對自己的發言有很多誤會，「我並沒有干擾指揮官指揮疫情」，但大陸許多陸配子女都在台灣有居留權，按照國際法也有中華民國國籍，卻不能夠回來，相反地在台的外僑，即使從大陸、香港、澳門還是能回來，「這明顯不公平，有歧視之嫌」，在這些議題上，既然身為前總統，該講的話還是要講。

為防範淪防疫破口，大甲媽祖遶境確定延期舉辦。馬英九說，尊重疫情指揮官的決定，配合他們。

(中時 )