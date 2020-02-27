彭俊豪說新法一出玩家憤慨。(蔡依珍攝)

牛煦庭更當場讓自己的空拍機「美麗龜山號」在議會起飛。(蔡依珍攝)

遙控無人機管理新制3月31日上路，但桃園空域圖資顯示「紅通通一片」全面禁飛，讓玩家急跳腳，不分藍綠議員都痛斥是惡法，剝奪休閒娛樂、更扼殺以不同角度對土地的想像，法人跟自然人的區別更挨批是「州官放火禁百姓點燈」，要求舉辦公聽會廣納玩家意見。

交通局副局長張新福坦言民航局希望正面表列，只標示可飛行區域其餘禁飛，引發反彈，「絕非紅通通一片！」他數度強調還沒完成公告，並非全面禁飛，將在兼顧風險控管下，最大化開放，目前研議人口密度高如都計內、住宅和商業區等禁飛的地方，採正面表列、開放公園綠地，人口密度低的地方則會全面開放，會採負面表列。

「禁令是要封殺玩家飛行器，不要拍到政府醜陋的一面！」國民黨議員徐玉樹說，遙控無人機牽涉範圍廣，小至幼童掌上型迷你玩樂機、大到噴灑農藥的無人機都算，他說要塞堡壘軍事用地都有法令規範禁飛，但公務人員怠惰「抄外國法令抄半套」，諷刺新法就像農藥誤食會死禁農藥、車子會撞到人禁上路一樣，全面禁止，不符合台灣自由民主精神。

徐玉樹舉龍潭高原里民力阻建電廠為例，就是無人機立功，強調無人機可以拍出平面看不到的地方，讓民眾知道政府不足處，禁令根本是政府「羞於見人」，以齊柏林《看見台灣》驚豔大眾，強調桃園有很多好山好水，都值得從不同角度紀錄，尤其桃園標榜智慧城市，更該從寬認定。

「新法一出玩家憤慨！」民進黨議員彭俊豪也直言美國有更新的法令保障玩家，民航局卻以美國民航機舊法當範本，不單剝奪玩家休閒娛樂、更扼殺創作者從不同角度對台灣土地的想像，強調夜拍、飛行高度等都讓玩家無法接受，用自己時間、金錢紀錄美麗畫面卻違法，呼籲政府應把無人機當成產業推動、而非單純行為禁止，要求舉辦公聽會廣納空拍機玩家意見，相信未來公告後反彈聲音比較小。

國民黨議員黃敬平則呼籲政府不要和玩家為敵，合作才能創造雙贏，也認為密度高區採正面表列仍有盲點，例如河濱公園被大樓包圍，恐會受限，應該要注意原則彈性、不要被綁死，他也點名新法對法人相對鬆綁，政府官員機關團體都能申請使用，等同歧視所有是自然人的玩家，斥責是「只許州官放火、不許百姓點燈」。

「哪個人不是從個體戶開始練空拍機！」議員牛煦庭更當場讓自己的空拍機「美麗龜山號」在議會起飛，強調贊成落實考證和登記制，但絕非全面禁止，點名環保局稽查山溝濫倒廢土、文化局紀錄鄉祉、觀旅局桃園燈會、農業局農博和老樹移植、教育局無人機課程等，「大刀一砍未來都不行！」強調事關他監督市政權利，點名在場的副市長游建華，要求府一層要當交通局靠山、提供足夠資源，不要讓交通局獨自面對。

游建華表示，桃園空域管理公告還在研議階段，允諾正式核定前會廣納玩家意見。

(中時 )