德微(3675)2019年每股盈餘為2.3元，公司決議每股配息1.3元，殖息率約3.02%，新冠肺炎疫情延燒，包括：世界行動通訊大會(MWC)已宣布停辦，預期將影響5G及周邊應用裝置普及時程，德微表示，目前全球半導體市況仍存在諸多不確定因素，公司將持續密切留意疫情對產業市場的變化，今天盤中股價在平盤附近震盪。

受深坑工廠遷移至桃園工廠之產線調整影響，產能稼動率與良品率均呈現略為降低，稼動率較2018年減少8%，良率亦下滑1%，致使德微2019年合併營收15.47億元，年增2.61%，合併毛利率為20%，稅後盈餘1.02億元，年減9.41%，每股盈餘為2.3元。

今年農曆年期間，大陸新冠肺炎疫情蔓延，各地出現延遲暫緩開工情形，德微因生產基地及原料供應商皆以台灣為主，故影響程度較低；在亞昕部分，亞昕過去因缺乏訂單，且生產良率不佳，導致每個月虧損約1000萬元，在德微併購後，經過積極調整產線，以及達爾將外購晶片需求轉至亞昕，讓亞昕的稼動率及良率均大幅提升，過去亞昕月產約3000片，2018年底拉升到1萬片，2019年底已達滿載的2萬片，亞昕亦順利在2019年6月開始轉虧為盈，未來將持續透過人員配置及機台設備去瓶頸，讓生產製程運作更為平順，進一步提升生產效率。

不過，隨著新冠肺炎疫情持續在全球延燒，今年世界行動通訊大會(MWC)已宣布停辦，預期將影響5G及周邊應用裝置普及時程，目前全球半導體市況仍存在諸多不確定因素，德微將持續密切留意疫情對產業市場的變化，並以超前部署政策來因應此次之疫情發展。

(時報資訊)