新冠肺炎當前，今年大甲媽進香遶境先是「規模縮水」，董監事經過一夜長考，宣布「延期舉辦，全力支持政府的防疫工作」。（資料照片）

新冠肺炎當前，鎮瀾宮27日上午9點49分突然宣布大甲媽遶境延期舉辦。大甲媽遶境橫跨清代、日據時期延續至今，百餘年間有3度因戰亂、社會動盪及元首逝世被迫取消，首度因瘟疫威脅而「主動延期」，若今年疫情無法平息，恐是史上第四度取消遶境。

大甲媽遶境被稱為「台灣地表最大遷移活動」，最早可追溯至1732年，進香盛事從清代每隔12年前往大陸湄州進香，延續至民國初年，轉往北港朝天宮進香，後因分靈之爭，改到新港奉天宮進香。

近年大甲媽遶境規模日益擴大，時間也拉長為9天8夜，路線橫跨台中、彰化、雲林、嘉義四縣市，全程徒步行經超過340公里，每年吸引至少200萬人次跟隨，衍生商機初估30億元。

台中教育大學台灣語文學系副教授林茂賢表示，大甲媽遶境曾三度「被迫」中斷，日據時代大正年間，因二次大戰戰況激烈，首度被迫中斷數年，1947年發生228事件，社會動盪不安，政府禁止集會遊行，也被迫停辦，第三次是1975年先總統蔣中正逝世，全國停止娛樂、宴會及各項慶祝，大甲媽遶境也因此停辦。

(中時 )