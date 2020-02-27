新冠肺炎衝擊觀光產業！台中市議會民進黨團與台中市直轄市旅館商業同業公會、台中市旅館同業公會等，27日聯合召開記者會；會中旅宿業提出3大訴求，要求緩徵或減免地價稅、協助旅宿業產業升級與提供民眾住宿補助刺激旅宿市場。民進黨團總召陳世凱強調，此次不僅是一時紓困，更重要是趁此機會幫助旅宿業升級擴大台中旅遊市場。

陳世凱說，昨日中央通過三讀通過預算上限600億的嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例，許多縣市政府也在這之前就針對各提出不同的紓困方案以因應武漢肺炎帶來的衝擊；台中市政府除針對商圈、市場外，似乎看不到其他方案。其中，旅宿業者受到新冠肺炎衝擊甚大，亦需要台中市政府的協助。

市議員施志昌說，盧秀燕市長上任後，不斷地強調要致力發展觀光，但這次新冠肺炎來襲，卻對旅宿業衝擊因應慢了半拍，這影響的不僅是旅宿業者本身，其轄下員工的生計，也要依靠這些旅宿業者來維持。雖勞工局有針對旅宿業者若未來放無薪假要如何因應找過這些業者討論，但疫情發生一個月的時間，需要的是穩定旅宿業的經營，協助這些業者其實更是協助這些勞工。

台中市直轄市旅館商業同業公會理事長余溪湖指出，因住宿人數大量減少，但旅宿業者的固定支出其實相當龐大，尤其是每年要繳交的地價稅與房屋稅金額相當龐大，對於各旅宿業者的壓力其實相當大；如基隆市前日就已經在研擬延稅、減租的方案，希望臺中市政府也能有相同的措施。

余溪湖建議，中央此次的紓困方案中，亦有針對各縣市政府提出旅遊亮點升級的計畫，台中身為全台第二大城，他呼籲台中市觀旅局應作為中部地區的領頭羊，應盡快規劃台中的深度旅遊行程；中市府可額外提供計畫供旅宿業者申請，讓旅宿業者進行亮點改造，借疫情期間做產業升級。

台中市旅館同業公會理事長鄭生昌表示，中市府經發局日前針對商圈、市場提出了「紓困三箭」，其中有一項就是「消費折扣券振興商圈經濟」，這其實也可以推展至旅宿業，每間住宿旅客，給予一定比例補助，對於旅宿市場的需求也能帶來一定程度的刺激。

陳世凱認為，除中央的紓困方案外，台中市政府應該針對業者的訴求盡快做出回應。「輕稅簡政」一直是盧秀燕市長的口號，這次疫情，正是落實輕稅簡政的目標。依據發展觀光條例49條，若地方政府要減免地價稅與房屋稅，需要市府頒布自治條例，再交由中央財政部備查實施，由於房屋稅五月就要開徵，若要訂定相關自治條例，議會也要盡快開臨時會處理，希望議會也能一同為受疫情衝擊的產業努力。

(中時 )