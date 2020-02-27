台中一位33歲男性，因ㄧ次感冒後伴隨呼吸喘現象，到院已是中度心臟衰竭，在醫師建議下戒菸、戒飲料、減重並搭配藥物使用6個月後病人，心臟功能進步也順利回歸職場。台中榮總透過心臟衰竭急性後期整合性照護協助病人回復正常生活；台中榮總心衰竭科主任黃金隆指出，早期心衰竭病人只要配合醫囑還是很有機會擁有良好的生活品質。

這名年輕病患過去無任何疾病史，ㄧ次感冒後伴隨呼吸喘現象，經檢查為左心搏出分率為32％(正常人心臟的左搏出分率約為50％-70％)，懷疑是病毒感染導致心肌炎所引發心臟衰竭，透過門診為期6個月慢慢改變生活型態，如戒菸、戒飲料、減重等，搭配藥物使用、水分控制、積極心肺復健，每日手機APP上傳家中血壓、心跳、體重，6個月後病人，左心搏出分率進步為42％，順利回歸職場。

黃金隆說，台中榮總於107年3月開始配合衛福部開始實施心臟衰竭急性後期整合性照護，針對因心臟衰竭住院，且左心搏出分率小於40％者，在這群嚴重病患於住院時詢問病人及家屬意願，是否願意持續於門診為期6個月進行全方位的照護。至108年12月底共有194人參與這項服務。

根據統計，這些參與者年齡最大為94歲，最年經為27歲，其中男性病患為多共有142名。相較於傳統心臟衰竭半年再入院率50％，該院統計半年再入院率為1.5％，一年死亡率較傳統20％下降至2.9％。

黃金隆說，心臟衰竭的自我照顧，說難不難，但「照顧身體」這件事，絕非只是醫療人員的責任，病人及家屬也需要「繳交回家作業」。作業的項目包含眾多項目，如藥師的藥物衛教、營養師的飲食注意事項、復健師的如何正確心肺運動及個案管理師統整病人個別化「生活方式」，讓醫療貼近病人。也打破過去心衰竭患者高再住院率、高死亡率的困境。

(中時 )