新冠肺炎蔓延全球，日本和南韓是大陸以外確診患者最多的國家。大陸外長王毅周三（26日）晚上先後與日本外相茂木敏充和南韓外長康京和通電話，表示陸方願幫助兩國抗疫。兩國外長均表示，希望與陸方加強溝通與合作，防止疫情進一步擴散。

王毅指，陸方關注日本當地疫情，已根據日方需求提供必要醫療防護物資。他認為疫情的衝擊是短期和有限，陸日兩國應確保雙方產業鏈、供應鏈穩定，盡可能降低疫情對兩國務實合作的影響。茂木敏充感謝陸方提供醫療物資，指今後兩周對防範疫情擴大至關重要，日本政府已制定應對方針，將採取萬全之策防止疫情蔓延。

王毅與康京和分享大陸抗疫經驗時則指出，及早控制和減少不必要人員跨境流動對阻斷疫情擴散至關重要。雖然疫情會對陸韓交往和經貿合作造成一定影響，但雙方要努力將影響降到最低，在做好防疫前提下，幫助受影響的行業企業渡過難關，維護陸韓產業鏈、供應鏈穩定。康京則表示，疫情發生以來兩國一直相互支持幫助，共同抗擊疫情，有信心控制疫情進一步擴散。

(中時 )