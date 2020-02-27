疫情指揮中心提升至一級開設 指揮官是陳時中 10:592020/02/27 中時電子報 鄭年凱 、 張理國 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中央疫情流行指揮中心指揮官陳時中。（資料照,趙雙傑攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因應新冠肺炎疫情升高，行政院長蘇貞昌上午在行政院宣布，中央流行疫情指揮中心提升至一級開設，蘇揆也隨即指示，由衛福部長陳時中擔任指揮官。 比酒精更方便好用 水神這些地點免費拿 據了解新北市長侯友宜上午到行政院會時，建議提升至一級開設。行政院發言人Kolas Yotaka證實，蘇揆已裁示提升至一級開設，並決定由陳時中繼續擔任指揮官。 (中時電子報) #一級開設 #指揮官 #提升 #疫情指揮中心 #陳時中 也許您會感興趣 推薦閱讀 陳時中一句話 他嘆：醫師不是自由業！ 22:222020/02/23 政治 是誰害了陳時中部長？ 04:102020/02/24 時論廣場 社論／陳時中柯文哲，到底誰打臉誰 04:102020/02/24 時論廣場 陳時中訪桃園 坦言疫情各縣市都會有 10:252020/02/24 政治 陳時中坐鎮國人安心 滿意度創下驚人新高 11:042020/02/24 政治 公職財產申報…陳時中揹債逾5千萬 存款不到300萬 12:052020/02/24 政治 台灣新增2確診 為北部老父親的老婆、小兒子 15:262020/02/24 生活 社論／防疫臭屁在先 就會倉皇於後 04:102020/02/26 時論廣場 若無新冠肺炎 名嘴爆陳時中原本下場是這樣 08:442020/02/26 生活 被點名閉嘴！柯文哲聽見關鍵字秒回：陳時中不是我學長 21:272020/02/26 生活 政治熱門新聞 有圖為證？王浩宇稱最混市長不是韓而是「他」 - 政治 玩真的！？韓粉連署向白宮提案 吶喊要罷蔡 - 政治 彭文正GG了？傳LSE盛怒準備提告 - 政治 論文門又有新爆料！？網看傻：出大事了！ - 政治 要不是疫情...陳時中險被換掉？黃創夏示警綠委 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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