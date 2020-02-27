因應新冠肺炎疫情升高，行政院長蘇貞昌上午在行政院宣布，中央流行疫情指揮中心提升至一級開設，蘇揆也隨即指示，由衛福部長陳時中擔任指揮官。

據了解新北市長侯友宜上午到行政院會時，建議提升至一級開設。行政院發言人Kolas Yotaka證實，蘇揆已裁示提升至一級開設，並決定由陳時中繼續擔任指揮官。

(中時電子報)