王陽明和蔡詩芸的寶貝女兒「Katiya Sky」王丞霏25日雙滿月，夫妻倆也為愛的結晶舉辦派對，而王陽明也在個人IG分享女兒的照片，側臉照曝光後，網友紛紛直呼王丞霏五官精緻，就連春風也霸氣喊話，不准她交男朋友！
王陽明和蔡詩芸去年年底喜迎愛女，王陽明PO出女兒側臉照並打道：「雙滿月了！希望我女兒開開心心，快快樂樂，健健康康，平平安安長大！」值得一提的是，2人對寶貝女兒也相當保護，自出生以來從未公開她的正面照片，因此當這篇貼文曝光後也引發一些討論，網友們紛紛讚王丞霏五官相當精緻，直言長大後一定是大美女。
好友們也紛紛向王陽明夫婦送上祝福，雖然王丞霏才剛2個月大，但玖壹壹的「春風叔叔」已先下達禁愛令，在貼文底下霸氣喊話：「然後永遠不能交男友，我們顧著她。」
為慶祝女兒雙滿月，蔡詩芸在這特別的一刻為掌上明珠作詞譜曲，藉由新歌「Katiya’s Lullaby」唱出母愛，歌裡也巧妙收錄女兒的哭聲。
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(中時電子報)
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