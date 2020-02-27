台中市男子林宗耀3年前殺害哥哥後焚屍，製造因賭債糾紛遭人殺害滅口的假象，一審將他判處無期徒刑，二審考量林母向法官求情，且林也賠償嫂侄500萬元，依殺人等罪將他判囚18年，另偽造文書部分判刑2年、可易科罰金，案經上訴，最高法院駁回定讞。

51歲的林宗耀在2017年5月31日計劃殺害其兄並用其身分生活下去，他安排布置2輛車輛，並邀友人唱歌飲酒試圖製造不在場證明，再以變裝方式混淆視聽，之後他拿鐵鎚毆打哥哥頭部，接著以菜刀猛力砍殺其頭、頸部，哥哥當場死亡。

林宗耀持菜刀將哥哥的雙手手掌砍下，且在屍體旁擺放骰子數顆，製造該人恐係因賭債糾紛遭人殺害滅口之假象，再將他的汽車駕照及名片放入皮夾內，想要讓他人誤認死者即為林宗耀，隨後潑灑汽油焚燒屍體。

台中地院將林男判處無期徒刑，但台中高分院考量他事後賠償嫂侄500萬元，對方在和解協議書中表示，同意不再追究林宗耀任何民、刑事責任，並同意法院對於林宗耀從輕量刑，給予自新機會，以利林宗耀早日復歸社會，盡己所能協助死者妻子的承諾。

合議庭表示，林宗耀的母親也求情，認為他從小品性佳又會照顧家人，但哥哥嗜賭成性，林宗耀幫忙償還賭債，會發生此次事件定有原委，希望林宗耀早日復歸，合議庭因此將他改輕判18年，另2年部分可易科罰金。最高法院駁回上訴確定。

(中時 )