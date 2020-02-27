行動支付越來越普及，新北市交通局3月1日起，推出新北市路邊停車費行動支付「滿2送5、新用戶再享88折」優惠活動，只要以行動支付路邊停車費2筆，第2筆停車費可折5 元，新用戶還可再享88折扣優惠，活動至今年6月底。

交通局局長鍾鳴時表示，行動支付只要綁定車號，停車後就會收到App主動推播提醒訊息，隨時隨地即時線上繳費，不用擔心逾期，還可享App業者提供的優惠，新北市目前行動支付占比已超過13％。

交通局停車營運科科長許芫綺表示，新北市自3月1日起推出路邊停車費行動支付優惠活動，只要使用行動支付新北市路邊停車費，繳費每滿2筆，第2筆即可現抵停車費5元，而且只要是在今年3月1日前從未使用過行動支付繳費的新用戶，每筆路邊停車費行動支付再享88折優惠。

許芫綺並表示，目前申請綁定行動支付路邊停車服務車號共計77萬7392輛，為免車主持單至超商重複繳費，今年2月17日起，開單員PDA設備會自動比對車號，經比對屬綁定行動支付APP的車輛，通知單上第一段條碼處即改印製「本車號綁定APP，請使用APP線上繳納停車費，此單無法至超商繳費」文字，免除重複繳費的困擾。

交通局提醒，優惠活動僅適用於路邊停車費，可利用9家Pi拍錢包、歐付寶、街口支付、停車大聲公、車麻吉、橘子支、一卡通、萬付通，及遠傳Friday錢包（4／1日起）等繳納停車費。

(中時 )