美股開盤雖然科技類股領漲，但歐洲疫情持續出現病例，四大指數漲跌互見，雖然道瓊期指開盤翻揚，但疫情持續干擾，道瓊期指再度急殺超過250點，衝擊台股表現，盤中11400點失守，封閉2月4日多方缺口。

分析師指出，全球股市受到肺炎疫情影響，呈現大幅修正表現，尤其創高的美股，跌勢超過市場想像，台股亦難逃股災，本周回測半年線後，今天半年線失守，技術面持續偏弱，指數仍存在下探前波2月3日11138點的可能。

香港已提出1200億元港幣紓困，美國恐怕3月再次宣布降息，企業方面，蘋果下修第1季出貨，華為、OPPO、VIVO等大陸手機大廠也將下修出貨，顯示新冠肺炎疫情恐怕對於今年全球經濟成長率產生影響。

下周邁入3月，即將陸續公布2月營收，由於大陸復工延後，即使開工但受封城等因素復工率仍然偏低，2月營收恐怕相當難看。況且美國持續增加新的病例，現在市場擔憂疫情在歐美持續擴大，影響更為廣泛，第2季恐怕也不會太過於樂觀，操作上避免過於積極。

(時報資訊)