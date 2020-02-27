光寶科(2301)2019年每股盈餘為4.03元，創下3年來新高，公司董事會決議每股配發3.2元現金股息，殖息率為7.36%，不過受到新冠肺炎疫情延後開工及返工率低等因素影響，光寶科預估第1季將淡季更淡，單季營收將較去年同期減少20%到30%，整體成本也會上升，美系及亞系外資也保守看待光寶科，分別給予「減碼」及「賣出」評等，目標價分別為38.5元及40元。

光寶科因來自於電源管理與光電產品應用於雲端運算、5G+AIOT以及遊戲機等市場需求成長，2019年第4季合併營收為441.55億元，單季合併毛利率與營業利益率分別為16.2%與5.8%，分別年增2.8個百分點及2.1個百分點，單季稅後盈餘為24.07億元，單季每股盈餘為1.03元；累計2019年全球合併總營收為1779.54億元，受惠於精實聚焦有成，產品設計與組合優化，以及營運效率提升，全年毛利率和營業利潤率為15.4%及5.3%，分別年增2.3個百分點及1.7個百分點，營業淨利為93.5億元，稅後盈餘為93.8億元，分別年增達25%及18%。每股盈餘為4.03元，創下三年來歷史新高。

不過，新冠肺炎疫情全球蔓延，光寶科亦謹慎看待上半年營運，光寶集團總執行長陳廣中表示，受到新冠肺炎疫情影響，今年第1季淡季更淡，目前大陸主要生產基地復工率約50%到60%，預估將會持續提升，希望3月底復工率能到達80%到90%；由於開工延後且員工返工比率不佳，原本今年公司計畫是下半年比上半年好，今年上半年比去年上半年保守一點，新冠肺炎爆發後，第1季比原來計畫差10%到20%，若和去年同期相比是年減20%到30%，不過這還是要看大陸地區復工之後疫情是否順利控制，由於大陸把疫情控制當成很重要的事情，復工過程中如果疫情變壞還是會緊縮，因此保守看待第1季及上半年。

就上下游供應鏈來看，陳廣中表示，由於公司手上有足夠的庫存，上游供應商也在復工狀況之中，每個星期供應都在向前改善中，預估到3月中都不會有缺料問題，由於下游需求未明，目前看不出有什麼會缺料。

光寶科謹慎看待今年上半年，美系及亞系外資也保守看待光寶科，分別給予「減碼」及「賣出」評等，目標價分別為38.5元及40元。

(時報資訊)