家住大肚區1位33歲的鍾姓男子，日前從上午從家中外出後，竟走失迷途屯區4天，最後在離家約30公里外的太平區，被宏龍派出所員警巡邏發現，員警貼心上前關懷並協助帶返派出所安置，然鍾男疑智能及言語遲緩，無法說清楚住何處，好在知道自己姓名，最後警方透過人臉辨識系統比對，確認其身分，並以巡邏車護送男子返家，才結束這場驚魂記。

太平警分局宏龍派出所長柯宏志、警員黃文通日前晚上近8點許執行巡邏勤務，巡經光興路欲返回派出所時，發現一男子在離派出所100公尺的路旁徘徊，眼尖的他們立刻上前關懷，原來男子迷路了，當時男子體力虛弱且頻表示肚子餓，雖男子無法詳細敘述住在何處，好在知道自己姓名，所長柯宏志見狀先行帶返派出所安置，提供口罩、杯水及熱騰騰的泡麵供其果腹，最後透用人臉辨識系統查出身分，順利聯繫到鍾男的家屬。

經了解鍾男自幼雙親已不在，目前由年邁的叔叔照顧，僅靠叔叔打零工維持生計，年邁的他無法到派出所領回鍾男，員警見狀即熱心的以巡邏車護送其返家，才解除這場驚魂記。

鍾男的叔叔非常感謝警方熱心協助，並表示以後會多注意外甥子的動態；太平警方持續呼籲民眾，家中如有身心不便或是年長者的家人，應多留意起居，並在明顯處留下電話或聯繫方式，避免發生憾事。

(中時 )