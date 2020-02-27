臺灣各地捐血中心血液庫存量告急，中華民國會計師、醫師、律師、牙醫師、中醫師公會全國聯合會、全國建築師公會及玉山金控共同舉辦「愛與關懷捐血活動」，在全台灣北中南各地設置23個捐血點，面對肺炎疫情影響，仍成功號召3,210位捐血者及志工響應，募集到4,493袋熱血，較以往更加踴躍，也幫助更多需要的人。

中華民國會計師公會全國聯合會黃奕睿理事長表示，很高興與長期關愛社會與致力公益的玉山金控合作，希冀共同提升並帶動國內捐血風氣。

玉山金控人資長王志成表示，在寒假期間常常會鬧血荒，今年又受到疫情影響讓民眾減少外出，為支援第一線醫護單位並充足血液庫存量，透過串聯企業力量，匯集資源並發揮影響力，號召六師公會會員、玉山同仁、顧客及民眾一起參與這項有意義的事。

玉山金控長期投入於各領域的社會公益活動，在醫療方面，除了每年舉辦愛心捐血活動外，連續4年與馬偕醫院合作海外義診，為柬埔寨及緬甸偏鄉家庭提供醫療照顧與服務；捐贈攜帶式牙科診療設備組予全國22縣市的牙醫師公會，讓身障及特殊需求病患能在家安心看牙；也至偏鄉小學裝設牙科治療椅及支持潔牙活動，建立偏鄉學童健康口腔照護觀念。玉山金控將持續投入資源，秉持著愛與關懷的精神，與各界共創更美好的社會。

(中時 )