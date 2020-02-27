44歲國標女王劉真因心臟問題入院搶救，今(27日)進入第21天，6年前她與外型粗獷的辛龍結婚，美女與野獸的搭配引來不少質疑，但夫妻倆用行動證明生活甜蜜，當時劉真生下女兒後受訪，被問到挑尪撇步，她分享一定要觀察對方與家人的互動相處方式。

劉真和辛龍當年因參加中視選秀節目當評審，進而結緣交換電話交往，2014年夫妻倆到夏威夷舉行婚禮，愛妻魔人辛龍透露，劉真有次在法國看上一個10多萬的名牌包，最後因太貴作罷，辛龍便默默記在心底，有次藉稱工作之由飛到法國買包，最後成為老婆大人的生日禮物，可說是寵溺劉真無極限。

而劉真過去曾被媒體問和辛龍「很不搭」，劉真沒生氣，反而睜大眼睛替老公緩頰說：「他對我非常好」，昔日她接受《商周》訪問時，建議女生挑另一半可以多觀察男方跟家人的相處，並舉例辛龍父母早逝，跟哥哥、嫂嫂、姪子相依為命，感情非常好，重要節日都會一起過，剛交往不久就大方介紹劉真與家人認識，若對方父母還在，可多觀察他和父母的互動，藉此明白對方的家庭觀和真實性格。

(中時電子報)