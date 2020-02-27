高雄市長韓國瑜（中）今天獻出壽司DIY處女秀，希望拉抬喜憨兒料理生意。（柯宗緯攝）

新冠肺炎疫情衝擊，高雄三民區喜憨兒創作料理庇護商店，業績掉了3成，喜憨兒基金會共同創辦人蘇國禎直說，「我們不能隨便關，憨兒是我們的基礎」，雖然疫情不知何時減緩，但會努力撐下去。今（27）日高雄市長韓國瑜也特地前往店家關心，在憨兒大廚指導下，獻出壽司DIY處女秀，有模有樣地做出豆皮壽司、軍艦壽司，韓強調市府會與弱勢團體一起並肩走下去。

蘇國禎透露，三民區喜憨兒創作料理庇護商店有18名憨兒、1年要照顧憨兒要花500萬用在薪資、勞健保、年終等等，如今受到疫情影響，來客數相較農曆年前少了3成，但會用盡力氣咬緊牙關撐住，並同時衝刺線上、線下營運模式，與現代商業接軌。

韓國瑜表示，因為新冠肺炎疫情影響，造成高雄觀光、餐飲、文創等產業受到影響，很多小個體戶商店根本撐不住就結束營業；然而，光靠政府力量幫忙不夠，呼籲所有好朋友們多付出行動支持喜憨兒基金會。

勞動部昨有意提出「安心就業計畫」，讓勞工在無薪假期間可獲得補貼。對此，勞工局長王秋冬指出，目前高市因疫情造成4家、共15位員工放無薪假，等到勞動部相關辦法出爐後，可讓勞工更容易請領到補助款。另外，目前沒有收到企業大量解雇勞工訊息，但坦言有少部分公司抵不住壓力，陸續有按照規定資遣員工。

(中時 )