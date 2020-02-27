龍德宮進香，駐駕鹿港天后宮，龍德宮宮主丁素珠，清晨６點宣布為了成就所有宗教一致作為，願意配合政策走，要提早結束行程回龍德宮了。（信眾提供／吳敏菁彰化傳真）

大甲媽、白沙媽大型遶境活動掀起議論沸騰，龍德宮8天７夜進香，第4天進駐鹿港天后宮，27日清晨6點多，龍德宮宮主丁素珠，宣布為了成就所有宗教一致作為，願意配合政策走，要提早結束行程回到龍德宮了，也向各界宗教、政府和桃園市的大家長和全民說聲抱歉。

這項宣布決定了之後，上午9點多，鎮瀾宮、拱天宮陸續發布延後遶境活動，讓全民鬆了兩口氣。

龍德宮以仙女轎班聞名，護轎都是年輕的空姐，年年進香活動掀起了矚目，今年從23日起駕，第26天進駐鹿港天后宮。在大甲媽、白沙媽遶境議題沸騰，今天清晨決定火速班師回鑾。

宮主丁素珠表示，做出這樣決定，真得很難過、情非得以，但是為了成就逤有宗教的一致作為，請政府所有長官、市長，原諒我們龍德宮，因為在出發的時候，並沒有接到通知說不能來，行程既定了，過程也很順利，老天爺也做主，進香這幾天以來，天氣都很好，媽祖疼惜大家。

丁素珠表示，願意配合政府的防疫政策，在邁向第五天、第六天就要回到龍德宮，下午一路到大雅大雅永興宮，明天預定苗栗天后宮，後天到湖口顯聖宮，都將改成坐車，從駐駕改成停駕，明天下午就會回到龍德宮，從八天的進香行程縮短成六天。

丁素珠表示，龍德宮進香是一年一度最大活動，也以歡喜心，接受每個發聲，並去承擔，今天代表龍德宮發出這個消息，和大家告知，希望成就所有宗教一致作為。並向全有人說聲抱歉。

(中時 )