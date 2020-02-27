台灣之星出招，要搶「499之亂」續約客，今日宣布推出網路門市限定「229特別企劃」單辦門號優惠，即日起至2／29，限時月租只要$229，比$499資費更優惠，綁約僅24個月，即可享綁約期間不限速上網吃到飽，網內語音不用錢，而且網外＋市話免費送200分鐘，超過每分鐘也只要$1，勁速飆網、語音暢聊一次滿足，現在申辦再享優先升級5G體驗，錯過這次只能再等四年。

除此之外，台灣之星也推出俗擱大碗資費方案，自2020／3／1至3／31止，門號可任意搭配商品或家電，通通$0帶回家，直接加碼再送家樂福$5,000禮券，還享終身不限速上網吃到飽，讓所有婆婆媽媽們安心放肆採買，補齊生活必需品。

台灣之星提供兩項資費可挑選：(1)月租$799享終身不限速吃到飽資費方案：凡新申裝／攜碼申辦月租$799資費方案，綁約36個月，可挑選人氣手機SAMSUNG Galaxy A60(原價$11,990)、realme XT (原價$7,990)、神級廚房好幫手PHILIPS新一代健康氣炸鍋(原價$10,990)、民生必需品舒潔衛生紙560包(原價$20,160)或是搭配家樂福8,500元禮券(原價$8,500)，還享終身不限速吃到飽、網內互打免費、網外／市話贈送300分鐘！

(2)月租$999享終身不限速吃到飽資費方案：凡新申裝／攜碼申辦月租$999資費方案，綁約36個月，可挑選以下旗艦手機機款，包含：Apple iPhone 7 Plus128G(原價$24,500)、SAMSUNG Glaxy A71 (原價$15,990)、OPPO Reno (原價$17,990)，同享終身不限速吃到飽，網內互打免費、網外／市話贈送900分鐘，以上商品搭配指定資費都通通$0帶回家，輕鬆入手超人氣旗艦手機／家電，真的是太划算！3／1起，更多資費優惠及申辦詳情請上： https：／／www.tstartel.com／CWS／

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