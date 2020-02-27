受新冠肺炎全球延燒影響，台灣小將劉致榮向紅襪報到也多了一道隔離措施，劉致榮上周從台灣飛經舊金山前往佛羅里達的春訓基地，球團安排他報到前在飯店先自主隔離一周，大聯盟官網指出，劉致榮預計台灣時間周日能「出關」並投入春訓。

劉致榮是紅襪排名第17的潛力新秀，不過因為肺炎疫情影響，再加上隊上王牌投手賽爾(Chris Sale)前陣子因為流感，一度離開春訓基地養病，因此格外注重防疫措施。

紅襪發言人表示，劉致榮並沒有染上肺炎病毒，不過為了預防，因此決定隔離一周。這時間內球團有提供三餐，劉致榮也透過重訓和跑步保持身體狀況。劉致榮也在臉書上報平安，表示這段時間除了自主訓練外，還有時間可以上網、看球隊資訊、看灌籃高手及練習英文版簽名等，生活不算悶。

而官網報導指出，劉致榮預計在周日向春訓報到，與其他小聯盟球員參加體能訓練，正式在美職起步。

(中時 )