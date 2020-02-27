2020台灣國際蘭展將於3月7日至16日盛大舉行，27日舉行蘭展啟動儀式，台灣蘭花產銷協會理事長陳澄鐘表示，會加強防疫措施，展館採負壓通風設計，要讓遊客安心參展。

台南市農業局副局長李建裕表示，蘭展採最高防疫規格，室內空氣每100秒換氣一次，已做好最完善準備，邀民眾安心逛蘭展，順遊白河看木棉花，東山泡溫泉、喝咖非。

(中時 )