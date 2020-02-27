每100秒換氣一次 台南蘭展做好最高規格防疫準備 11:242020/02/27 中時 劉秀芬 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 2020台灣國際蘭展將於3月7日至16日盛大舉行，27日舉行蘭展啟動儀式。（劉秀芬攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 2020台灣國際蘭展將於3月7日至16日盛大舉行，27日舉行蘭展啟動儀式，台灣蘭花產銷協會理事長陳澄鐘表示，會加強防疫措施，展館採負壓通風設計，要讓遊客安心參展。 台南市農業局副局長李建裕表示，蘭展採最高防疫規格，室內空氣每100秒換氣一次，已做好最完善準備，邀民眾安心逛蘭展，順遊白河看木棉花，東山泡溫泉、喝咖非。 (中時 ) #蘭展 #防疫 #安心 #規格 #100 也許您會感興趣 推薦閱讀 管死防疫 陸勞動力全面封凍 04:102020/02/23 兩岸要聞 防老師中鏢 宜蘭提醒中央因應 04:102020/02/23 地方新聞 鑽石公主號返台 鄭文燦：橫濱模式是最好模式 10:362020/02/23 政治 那些在史料中 被掃貨的防疫物資 04:102020/02/24 焦點新聞 新竹高中防疫新招 家長安心 04:102020/02/24 投資理財 東成醬油送各5000份豬腳麵線與茶葉蛋給奇美醫護與志工 13:582020/02/24 生活 嬤連3天買酒精 他見排隊陣容傻眼 14:592020/02/24 日常 樂天市場防疫專區 業績成長突破5倍 15:292020/02/24 財經 防疫果斷應變 廣東公衛警報調降 04:092020/02/25 焦點新聞 飛利浦 祭出居家防疫三對策 04:102020/02/25 產業特刊 生活熱門新聞 從沒特價過！好市多廚房神器被秒殺 網：趕到現場都沒了 - 生活 SARS倖存者撿回一命 飽受「後遺症」之苦生不如死 - 生活 劉真恐考慮拔管？醫：代表有好轉 - 生活 大甲媽祖遶境為何不能停？醫師揭背後原因 - 生活 比酒精更方便好用 水神這些地點免費拿 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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