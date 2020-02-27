根據日媒統計，截至今天上午10時30分止，日本全境含鑽石公主號郵輪的武漢肺炎病例共有894例，其中有51人重症；死亡人數加總鑽石公主號4人及境內感染死亡3人共7人。

日本放送協會（NHK）報導，日本政府厚生勞動省表示，日本境內因確診武漢肺炎必須使用人工呼吸器、在加護病房接受治療的重症患者，截至26日止共有51人，包括鑽石公主號上的36人及境內感染的15人。

根據NHK自行統計，日本全境疫情到上午10時30分止，共有894例確診病例，包括在境內確診感染的175名患者、鑽石公主號上705名患者，及搭乘日本政府包機返回日本的14名患者。

以日本47個都道府縣目前的175例來看，疫情最嚴重的是北海道，共有39例；東京都35例居次；愛知縣25例排名第3。接下來依序是神奈川縣18例、和歌山縣13例、千葉縣13例、熊本縣5例、石川縣4例、沖繩縣3例、長野縣2例、京都府2例、福岡縣2例。

櫪木縣、埼玉縣、三重縣、岐阜縣、大阪府、奈良縣及德島縣各一例；另外還有包括厚生勞動省職員及檢疫官等共7例。

厚生勞動省表示，不算鑽石公主號上旅客，截至25日止，日本境內已有32名患者因症狀改善等出院。

(中央社)