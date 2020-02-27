台中捷運綠線將在年底通車，市場專家看好沿線的八期重劃區生活機能漸增，將為區域房市增添不少助攻力道。

台中八期重劃區位於七期、五期、十三期中間，橫跨台中主要幹道文心路，由於區內綠地覆蓋率高，有豐樂、南苑、豐富三大公園，且周邊生活機能強大，鄰近向心南路商圈、秀泰生活旗艦館、好市多、迪卡儂等，與七期、西區、中科生活圈同被譽為台中房市的「金磚四區」。

中信房屋中彰投區經理楊乾意分析，隨著文心秀泰的進駐，捷運綠線也即將啟動，使得八期重劃區近期推案浪潮蓬勃，且買氣火熱。

而除了重大建設利多加持外，楊乾意指出，由於目前台中蛋黃區的四期、五期，以及西區的國美館、科博館等區域，屋齡10年以上的中古大樓，平均房價已來到每坪25~30萬元，同樣的價錢在八期則能買到新成屋，因此，相對市中心便宜的房價也是一大優勢，近年來吸引不少自住客進場購屋。

21世紀不動產七期河南加盟店經理沈政興指出，八期客層以自住為主，換手率不高，房價不易有爆發性的漲勢，但隨著捷運通勤、商圈再造等話題引進，近年房價確實都以穩定的速度在成長。

以該區指標社區「惠宇豐閣」為例，根據實價揭露資訊，2015年每坪成交價價最低落在14.6萬元，最高約每坪24.3萬元，2019年已來到每坪24.6萬元至30.8萬元，平均漲幅約42%。另如也相當具有代表性的印象公園社區，房價也從每坪20萬元左右，漲至去年的每坪24~25萬元。

除此之外，有別於前幾年建商推案以大坪數為主，但隨著房價上漲、換屋市場日趨飽和，建商也開始針對菁英族群、小家庭推案，包括興富發「文心愛悦」、坤悅「好時光」、親家「one city」以及登陽「豐之丘」等，預期可望再引發一波房市熱潮。

(文章出自富比士地產王)

(中時電子報)