嘉義縣長翁章梁今27日與居家防疫民眾通電話。（呂妍庭攝）

大甲鎮瀾宮臉書po文宣布大甲媽遶境延期，對此，嘉義縣長翁章梁今27日表示「終於得到最好的消息」，指新港地區和縣政府原本的立場就希望大甲媽遶境能延期或停辦，很感謝鎮瀾宮的決定，畢竟不管怎麼防疫，漏洞永遠在，且還是有一些不可臆測的風險，所以只要能引發社區感染，有危險性、風險性的大型活動都建議應該延期或停辦。

(中時 )