行政執行署台南分署舉辦聯合拍賣，這部17年速克達機車僅1元起標。（行政執行署提供／程炳璋台南傳真）

行政執行署台南分署3月3日下午3時舉辦聯合拍賣，這次物件中，有兩輛法拍機車最為吸睛，一輛為17年車齡的光陽速克達100CC，底價1元起標，另一輛是7年車齡的150CC光陽重機跑車，底價不公布，兩輛車積欠稅金都不多，成為搶好康的法拍品。

行政執行署台南分署這次法拍會包括貨車、休旅車、箱型車等，大部分因為車齡長，積欠太多稅金，對民眾的吸引力不高。

有兩項物件預期搶手，一輛僅欠稅2100元的光陽速克達100CC，還有一輛欠稅600元的光陽重機車，兩輛機車欠稅都不多，前者底價僅1元起標，後者首次標售不訂底價。

僅7年車齡的紅色重機車外型酷炫，車種名稱「酷龍」，車殼改裝成鈴木名稱，實為光陽機車，車主原本自售價3萬6000元。因為欠稅金額不高，雖然未公布底價，預料將是拍賣當天的熱門物件。

行政執行署台南分署3月3日下午2時30分在二樓法拍室拍賣登記，下午3時正式競標。台南分署將於入口處量體溫，民眾需配戴口罩，拒絕量體溫、戴口罩者，將無法入場。

(中時 )