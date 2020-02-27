行政院長蘇貞昌上午拍板通過「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算」，政院確定將編列600億元預算，其中300億元移用以前年度累計的歲計剩餘300億，並舉債300億支應。外界關注的防疫隔離假的補償金總計「寬列」18.2億元；振興抵用券含藝文類總計「匡列」23億元。

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(中時 )