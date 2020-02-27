政院紓困預算確定600億 隔離補償18.2億 抵用券23億 11:352020/02/27 中時 張理國 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 蘇揆拍板紓困特別預算600億元(蘇揆臉書擷圖) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 行政院長蘇貞昌上午拍板通過「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算」，政院確定將編列600億元預算，其中300億元移用以前年度累計的歲計剩餘300億，並舉債300億支應。外界關注的防疫隔離假的補償金總計「寬列」18.2億元；振興抵用券含藝文類總計「匡列」23億元。 紓困振興特別預算,行政院,蘇貞昌 (中時 ) #預算 #紓困 #蘇貞昌 #特別 #抵用券 也許您會感興趣 推薦閱讀 政院研議編列600億 防疫特別預算 拚3／13三讀 04:092020/02/23 財經要聞 工商社論》兼顧救人和救企業的特別條例 04:102020/02/24 財經要聞 520後蘇貞昌將續任 再赴立院備詢新冠肺炎防疫 21:282020/02/24 財經 政院：違反防疫趴趴走最高罰100萬 19:362020/02/25 政治 防疫特別條例3讀 隔離假不給薪 00:482020/02/26 政治要聞 新冠衝擊 傳港府將每人發一萬港幣救經濟 10:562020/02/26 兩岸 防疫扯媽祖 游淑慧七字諷蘇貞昌 13:222020/02/26 政治 政院紓困預算確定600億編好編滿 隔離補償寬列18億 抵用券匡列20億 18:062020/02/26 政治 政院拍板振興抵用券20億 防疫補償金18億 19:202020/02/26 財經 防疫紓困 高雄公有攤位租金減半 04:102020/02/27 產業．科技 政治熱門新聞 有圖為證？王浩宇稱最混市長不是韓而是「他」 - 政治 玩真的！？韓粉連署向白宮提案 吶喊要罷蔡 - 政治 彭文正GG了？傳LSE盛怒準備提告 - 政治 論文門又有新爆料！？網看傻：出大事了！ - 政治 要不是疫情...陳時中險被換掉？黃創夏示警綠委 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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