桃園市長鄭文燦在臉書張貼龍德宮遶境活動成箭靶。(蔡依珍攝)

桃園市長鄭文燦在臉書張貼龍德宮遶境活動成箭靶，桃園80間廟宇響應鄭的呼籲停辦或延緩大型宗教活動，遶境到鹿港天后宮的龍德宮也於27日宣布，將提前結束遶境活動，將8天活動減為6天，預計28日下午返廟，鄭文燦也感謝龍德宮以防疫為重。

桃園龍德宮四媽祖南巡謁祖遶境活動，22日搶先大甲媽起跑，吸引逾萬信眾參加，鄭文燦也到場，23日還在臉書貼文介紹龍德宮8天7夜的遶境活動，祝福大家順利進行，此舉引爆醫勞盟怒火，痛斥鄭做了錯誤示範，醫護拼救人、首長帶跳水。

鄭文燦隨即呼籲桃園各大宮廟暫緩遶境活動、減少群聚活動，26日有超過80家以上宮廟立即召開記者會響應。

龍德宮27日也在鹿港天后宮直播，宮主丁素珠指出為體恤民情，疼惜鄭市長，不忍讓市長遭受輿論攻擊壓力，行程及規模調整簡化，將提前回駕桃園龍德宮，預計28日下午4點入廟，對於沿路宮廟，取消原定設香案接駕，造成困擾，深感歉意。

「感謝桃園龍德宮呼應防疫呼籲，決定提早結束遶境活動，返回桃園！」鄭文燦說，為了降低群聚感染的風險，減少醫護人力的負擔，呼籲桃園各大宮廟暫緩遶境活動，減少群聚活動，超過80家以上宮廟響應，讓高標準防疫成為全民共識，感謝各界全力配合市府，取消大型群聚活動，落實防疫第一的原則，讓防疫高標準、風險降到最低。

(中時 )