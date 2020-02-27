觀光產業因肺炎疫情持續蕭條，急需紓困，交通部昨公布人才培訓要點後，觀光局長周永暉今日表示，即起完成公告程序並受理業者申請，未來將提供台北及高雄的旅服中心，供各旅行業供協會使用。

交通部觀光局25日曾召集旅行商業同業公會、旅行業品保協會及全台六都一省旅行公協會開會，就疫情紓困及相關振興措施提出業界心聲及建言。據與會人士表示，政院宣布44億元紓困，開會前已拍板定案，其中5億元針對觀光業的人才培訓肯定不夠用，因為適用範圍包含全台4千多間旅行社、7700間旅館、3萬多名導遊，但拍板了沒辦法改，盼未來制定振興要點時，能找業界參與討論，才有可能雨露均霑。

對此，觀光局承諾，相關補助要點的優先順序初步完成5項要點規定頒佈，包括：配合防疫提早離境陸團損失、出入境團取消補助、入境旅行社的觀光團修學旅行及郵輪補貼，以及擴大觀光產業融資與交通部核頒觀光旅遊業人才培訓方案等，核頒後均可即日起實施，儘力協助旅行業者。

觀光局長周永暉表示，目前紓困方案法制作業已完成，將於2月27日完成公告程序並受理業者申請，呼籲業者備妥相關文件及誠信自律，儘速優先辦理三項12億元的紓困措施，未來即同步委請全聯會於北、中、南、東分別辦理有關紓困及振興措施的旅行業者說明會，觀光局將免費提供所屬台北旅服中心及高雄旅服中心，供各旅行業公協會使用。

(中時 )