響應防疫行動，台灣大寬頻、凱擘大寬頻關懷居家檢疫者不可外出之苦，推出「免費居家防疫套餐」，即日起凡是台灣大寬頻、凱擘大寬頻既有用戶、且為政府公告之居家檢疫對象者，都可透過服務專線申請「免費居家防疫套餐」，立即享有14天高畫質數位頻道套餐、以及機上盒myVideo豪華月租免費收視服務。

台灣大旗下OTT串流平台也群起響應，與桃園市政府合作，提供myVideo影音、MyMusic音樂14天免費月租序號各3,000組，讓居家檢疫民眾隔離期間擁有上萬影音片庫、近千萬首音樂曲庫、與疫情相關的居家護理、財經分析等Podcast節目相伴。

台灣大寬頻、凱擘大寬頻即日起推出的「免費居家防疫套餐」，將提供所有居家檢疫者免費試看多種套餐組合，計有超過40個高畫質數位頻道，包含HD99高畫質套餐、親子套餐、娛樂套餐、HBO電影套餐、豪華電影套餐、運動套餐、以及博斯運動套餐等，從即時新聞、熱門電影、時尚娛樂到知性紀實、居家親子等，內容多元豐富，應有盡有，還可再加碼送機上盒myVideo豪華月租，超過17,000部強檔電影、熱門戲劇、親子卡通免費觀賞，讓民眾居家檢疫期間仍能享有生活品質。

台灣大寬頻、凱擘大寬頻也同步設置「免費居家防疫套餐」申請專線，保障居家檢疫者隱私，只要撥打24小時服務專線0809-006-258，並表明為居家檢疫之對象，即有專人協助開通未訂購之高畫質數位頻道套餐或機上盒myVideo豪華月租，暢享14天免費收視。至於非居家檢疫民眾，也推出免費試看優惠，只要轉到200台後的任一頻道，即可享7天免費試看，包括CBeebies頻道《阿奇幼幼園》、tvN《KPOP語學堂》等40個以上高畫質頻道節目。

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