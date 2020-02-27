新冠肺炎疫情使民眾減少外出，大幅降低出門捐血意願，全台血液庫存量告急。連鎖餐飲集團王品（2727）今（27）日由執行長李森斌領軍，帶領西堤牛排30名同仁共同挽袖捐血，希望能在28、29日2天募集350萬cc的血液。

李森斌表示，西堤2004年起便開始協助捐血中心紓解血荒，2008年活動擴展至全國。2018年花蓮發生強震時，西堤率先號朝全台熱血青年站出來，2天便號召近萬人挽袖捐血、袋數突破萬袋，紓解血液庫存壓力。

李森斌指出，此次得知全台血液庫存量低於6天，西堤牛排再度與台灣血液基金會、台北、新竹、台中3大捐血中心合作，除了率領同仁捐血外，對於符合資格並完成捐血合格者，提供西堤套餐單克5折券1張，希望28、29天募集1.4萬人、共350萬cc血液。

對於新冠肺炎疫情，李森斌表示，王品的百貨商場店業績確實有些許影響，但街邊店占比仍逾6成，且多為2～4人用餐形式，因此影響程度不大，台灣1月營收較去年同期大幅成長，2月迄今亦有微幅成長。

(時報資訊)