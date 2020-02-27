美系外資針對美律(2439)出具最新研究報告指出，美律受到新型冠狀病毒影響，加上上半年原本就是產業淡季，短線毛利率勢必會受到影響，但美律認為目前預估影響有限，現階段TWS(無線藍芽耳機)電池缺貨問題已經趨緩，也預估蘋果iPhone揚聲器今年營收貢獻持平，故維持中立評等、目標價140元。

美系外資表示，受到新型冠狀病毒衝擊，美律上周勞動回報率仍然很低，但本周已經有所改善，受到產能偏低加上招聘新員工的運營支出增加，毛利率短線勢必受到影響，但由於上半年為傳統淡季，因此，目前美律預估全年影響應該還是有限，故維持中立評等、目標價140元。

美系外資表示，美律預估今年iPhone市場占有率將提升，但因為出貨量增，會對ASP侵蝕，兩者相互抵銷下，預計美律今年iPhone揚聲器營收貢獻將持平，但是，平均售價的下降並不一定會導致利潤下降，這主要是因為更大的出貨量，更高的收益率和更低的折舊成本。

美系外資表示，在耳機業務上，美律公司認為，除非全球宏觀狀況嚴重惡化，否則今年耳機營收會比去年成長，就各種產品市場來說，音頻耳機的銷量應同比下降，因為美律的ODM產品已進入產品生命週期的後期；電競用耳機營收將較去年略有增長，這要歸功於今年發布的新遊戲機需求增長，加上疫情帶來的宅經濟效應，另外，來自歐洲和美國客戶的六個項目，也將在今年進入量產。

至於去年底的TWS(無線藍芽耳機)電池缺貨問題，美系外資認為，TWS歐洲的供應商已經開始擴大生產，且美律已從該供應商那裡獲得了預計在第二季推出的重要供應量，因此，預計未來的影響將較小。

美系外資也說，根據產業鏈消息指出，蘋果有意在今年可能會推出其音頻耳機(audio headset)，儘管美律公司無法證實該說法正確性，但表示如果該產品在市場反應良好的情況下推出，則可能會帶動其他高端頭戴式耳機的規格升級，對美律也同樣有利。

(時報資訊)