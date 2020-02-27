日本出現首例新冠肺炎康復又確診案例，日本專家表示，人體感染新型冠狀病毒後，會產生抗體，不太可能短時間又感染，因此推測可能是潛伏在體內的病毒增加，或是篩檢方式出了問題。

根據《NHK》報導，日本一名40多歲女導遊曾確診新冠肺炎，住院治療後好轉，篩檢結果為陰性便返家，不料，相隔13天後，該名女導遊再度出現呼吸道症狀，就醫多次無果，再做病毒檢驗後，竟得到陽性（確診）的結果。

篩檢結果「陰轉陽」的案例總讓許多人恐慌，日本大阪大學醫學院的朝野和典教授表示，具體的細節還不清楚，但感染新型冠狀病毒之後，人體應會產生抗體，不太可能在短時間重複感染，因此推測有可能是潛伏在體內的病毒增加。

根據《日經新聞》報導，日本專家認為，當初鑽石公主號旅客篩檢結果陰轉陽，可能是因為篩檢方式或病毒潛伏期比想像長，因為新型冠狀病毒主要是在肺部下呼吸道生根，但採檢的部位卻是從鼻咽處取樣本，因此可能出現喉部病毒很少，檢驗呈陰性的結果。

針對此種情況，中央流行疫情指揮中心應變監測官莊人祥也曾在記者會上表示，日本方面如何篩檢，我們不太清楚，但會有這樣的情況，推測是檢驗方法出了問題。台灣的部分需通過2次篩檢，結果皆為陰性，專家開會決定後，才會放人出院。

(中時電子報)