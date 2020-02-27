對於全球廣大果粉來說，2020 年除了有望迎接 5G iPhone，這一代備受矚目的新機有沒有機會沿用 Lightning 連接埠，也是令人關注的議題。歐洲議會在今年 1 月中旬提議要統一手機充電連接埠來減少電子垃圾，後續 2 月份歐洲議會投票，結果贊成統一的比例高達 93%。因此結果，歐洲委員會必須要提出相關法案。近期內容已經出爐，共有 6 種候選方案，歐盟最終選擇的作法，將很實際的影響今年的新 iPhone。

根據《MacRumors》報導，依循 2 月份歐洲議會的投票結果，針對規定歐盟境內電子設備(包含手機、平板電腦、電子書閱讀器等等)統一充電標準的提議，目前已有 6 種方案備選。內容如下：

方案 0：充電線的裝置端(插入手機的那一端)可以是 USB-C 或是其他款式的專用接頭。(也就是按照當前業界的方案，蘋果不需要修改 iPhone 的充電連接埠，可續用 Lightning。)

方案 1：充電線的裝置端必須要採用 USB-C 接頭(蘋果必須要改換 iPhone 的連接埠，不能續用 Lightning)

方案 2：充電線的裝置端必須要採用 USB-C 接頭。若是手機商想要在裝置上保留專用的連接埠，則必須要附上 USB-C 與專用接頭之間的轉接頭(也就是蘋果必須要提供 USB-C 轉 Lightning 轉接頭)，此外必須要提供 USB-C 充電器。

方案 3：充電線的裝置端可以是 USB-C 或是其他的專用接頭，選擇使用專用接頭的廠商必須要在包裝盒中提供 USB-C充電器(蘋果可在包裝中提供 USB-C 充電器，iPhone 可續用 Lightning 連接埠。)

方案 4：充電器以及裝置端都必須要符合 USB-C 的技術規範(IEC 62680、IEC 63002)(蘋果必須要製造 USB-C 充電器)

方案 5：充電線的裝置端必須要採用 USB-C 接頭，而且必須要附上 15W 以上快充充電器(蘋果必須要製造符合 USB-PD 規範的充電器)。

針對以上備選方案，當前委員會的評估認為最有效的方案應該是選擇方案 1 + 方案 4，如果是這些方案被採用，那麼蘋果就將不能再製造(起碼在歐盟所屬國內)使用 Lightning 連接埠的設備。然而後續歐盟委員會將會持續評估，究竟是哪一種方案最終將被納入法律，還有待觀察。對於蘋果來說，不僅當前需要面對新冠肺炎(COVID-19)對於營收、生產製造上帶來的挑戰，還得因應歐盟立法的變數，讓今年的發展備受考驗。

(中時電子報)