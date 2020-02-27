三井集團去年宣布，將加碼投資擴建台中港三井OUTLET PARK二期後，日商投資台中海線金額逐年翻倍，海線地區在民生、交通與投資等多重利多驅動下，房市熱度持續增溫，吸引越來越多建商搶進插旗推案。

大台中不動產開發公會理事長王至亮指出，海線地區房市等了40年，終於等到嶄露頭角的機會，儘管該區目前房價仍在「1」字頭附近徘徊，但大型日商投資搶進、清泉岡機場擴建、捷運藍線興建等利多發酵，以及台中港國際海港加持，後市發展可期，將有望循著淡海新市鎮、林口新市鎮的軌跡，快速攀升。

在低房價基期與商圈效益影響下，台中海線房市動能強勁，更吸引不少北部建商選定該區推案，包含遠雄（5522）與長虹（5534）等北部重量級建商，以及在地建商如富宇（4907）、鴻山、鴻豫、昇祐等也搶進區域推案。

其中，遠雄建設自2014年起前進台中港特區推出「遠雄之星」系列造鎮案以來，觀察發現由於造鎮規模超乎預期、交屋已達兩千餘戶，帶動區內人口增長，商圈需求大幅增加，人口紅利湧現，店面詢問度倍增。且「遠雄之星」系列建案正符合剛需市場所需，幾乎每周都有成交，光是1月份總成交量已超過2億元。

(工商 )