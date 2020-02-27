新冠疫情延燒，讓民眾心慌慌，不少民眾才驚覺沒有投保足額醫療險，產險業推出的健康險是屬於一年期健康險，現在若投保產險「健康險」，雖部份保單有30天等待期規定，但早保早有保障。

旺旺友聯產險表示，旺旺友聯健康險有保障新冠肺炎，若萬一不幸被感染，會賠付住院日額（負壓病房視同加護病房），以加護病房額度給付，只不過，目前產險公司針對新冠肺炎受限法規只能保住院醫療無死亡給付。

國泰產險表示，現在投保國泰產的健康保險商品，如果民眾因為感染新冠肺炎而住院時，依照保險商品的不同，如投保「個人健康保險」，保險期間開始30天後，因新冠肺炎就醫，之後住院治療時，保險公司將以約定的保險金額保障每日住院費用。

國泰產險說，若投保的是「個人突發傷病保險」，此商品沒有等待期，因此建議擔心未來可能感染新冠肺炎而要住院治療的民眾可投保「個人突發傷病保險」。但國泰產險也提醒，雖然本項保險沒有等待期，對於投保前180日已因相同疾病住院時，為除外不保事項，再次住院時將無法賠付。

富邦產險和新安東京海上產險均表示，該公司健康險商品並未排除法定傳染病，萬一民眾投保後不幸遭感染新冠肺炎，只要等待期過後所發生之疾病且非屬除外責任所致之住院診療，都能享有保障。 泰安產險也指出，該公司健康險客戶，因新冠肺炎住院醫療，其住院醫療費用可申請理賠；新保客戶有1個月的等待期，續保客戶則沒有等待期。另外，若保戶因為新冠肺炎後續惡化後，而引起重大疾病或21項特定傷病還可再另外申請理賠。

針對新冠肺炎，明台產險和新安東京海上產險都有提供日額型住院醫療保障。明台產險說，該公司健康險有包含倍數型住院日額保險金、住院前後門診保險金等。新安東京海上產險表示，該公司有二張健康險，一張是給尚未退休民眾投保的健康御守以及給患有三高族群投保的「心安保」，若這兩大類保戶確診以及疑似新冠肺炎入住病房都會定額給付住院保險金，尤其，「健康御守」保戶入住負壓病房則視同入住加護病房，從優升等給付（日額保障加倍）。

(工商 )