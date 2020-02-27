央企華潤集團全資子公司華潤微電子27日正式登陸上交所科創版，頂著「紅籌第一股」等多項率先嘗試的勢頭，華潤微電子股價開盤即漲逾290％，現漲225％報人民幣（下同）41.7元。

證券時報報導，華潤微電子是首家境外註冊、A股上市的紅籌企業，也是科創版第一家引入綠鞋機制的上市企業。

因為疫情影響，此次上市也採用網路「雲上市」模式，華潤集團董事長傅育寧在視訊致辭中表示，作為華潤集團旗下負責微電子業務投資、發展和經營管理的高科技企業，華潤微電子此次登陸科創板，創下了大陸資本市場的多項第一，充分體現了科創板的包容性和創新性，相信未來有更多的優質企業通過科創板實現產業與資本的完美融合。

華潤集團副總經理、華潤微董事長李福利在視訊致辭中表示，華潤微電子將立足現有基礎，聚焦應用於新經濟領域的功率半導體及智慧感測器產品，通過技術創新，保持在業內的領先地位，鞏固並提升公司現有的市場地位和競爭優勢。上市後，華潤微將嚴格遵守監管要求，進一步完善公司治理結構，優化監督、激勵、獎勵機制，努力提升科技創新能力，實現可持續、高質量發展。

(工商 )