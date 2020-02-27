據住展雜誌今（27）日公布最新統計，2020年北台灣房市329檔新成屋、預售屋推案預估量約為1,606.35億元，較去年同期減少6百多億元，年減幅約27.6％，更創下2012年以來的同期新低量。據悉，不少案量將可能延後到「520檔」。

住展雜誌研發長何世昌表示，今年房市329檔案量萎縮，主要是受到新冠肺炎疫情的衝擊，因建案看屋來客與成交量表現受到拖累，業者立馬從積極推案轉為觀望，延後推出的建案變得更多，以致於推案量欲大不易。

北台灣各縣市中，仍以新北市推案量最多，估計可達約6百億元。

其中，案量最大的是中和華中橋西側的「遠雄百富」。

北台灣推案量第二大的縣市為台北市，估計有接近5百億元推案。北市單一量體最大的是麟光站「宏築信義」，案量高達約110億。

何世昌表示，這一波房市量能不死，只是會延後而已。第一季旺季檔期案量減少，但籌備中的推案量能並不會消失，只會延後而已，後續的推案動能依舊很可觀。

(工商 )