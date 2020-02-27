高姓男子去年3月間在臉書上預告「要學鄭捷犯案」，2天後竟真的現身台鐵區間車，亮刀大喊「我要當下一個鄭捷」，嚇壞乘客。台北地院依預備殺人罪判刑10月，但考量他患精神疾病，定期治療後病情已穩定，且深具悔意，予以緩刑3年，緩刑期間付保護管束。

判決指出，高男去年3月25日下午，先在臉書預告：「後天我決定好了學『鄭捷犯案』，我的目的是把『心』交給『撒旦惡魔』...」同日並至五金行購買水果刀1把，2天後從台鐵桃園站搭乘第1162次區間車，準備犯案。

上午11時許區間車開往松山站，高男當場拿出水果刀並大喊「我要當下一個鄭捷」，高男並追著1名女乘客不停大叫，嚇得女乘客四處逃竄，所幸高男並未實際揮刀攻擊，列車靠站後，高男即奔出車廂蹲坐在樓梯間，當場遭站務人員及民眾合力壓制，未有人員傷亡。

法院審理期間將高男送精神鑑定，認定患有精神疾病，有社會適應能力不佳、溝通障礙等問題，但犯案當下並未出現精神病特徵，仍有辨識行為能力，不符合減刑要件，法官遂依預備殺人罪判刑10月。

不過，法官另考量高男沒有前科，且已坦承犯行，深具悔意，除按時求診、定期服藥外，並定期接受社會局、衛生局等機構專人輔導，且曾參與志工活動、職訓課程，積極回歸社會，認為應無再犯之虞，遂宣告緩刑3年，諭知緩刑期間付保護管束。

(中時 )