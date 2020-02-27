大甲媽繞境進香史上首度因瘟疫延期，鎮瀾宮董事長顏清標昨開記者會，表示「政府未宣布停辦大型集會活動，仍繼續籌辦，並取消三大萬人規模慶典，以及相關防疫措施。」事隔一夜出現大轉折，廟方27日上午宣布延期，顏清標並出面說明，他說，昨在記者會後隨即南下彰化、雲林、嘉義拜會友宮，回來之後董監事開會，決定延期舉辦，全力支持政府防疫工作。

顏清標27日上午11時在全體董監事陪同下，出面宣布庚子年大甲媽繞境進香延期舉辦。顏清標表示，大甲鎮瀾宮百年的遶境進香活動，因為今年新冠肺炎和流感疫情蔓延，各界出現了不同的聲浪，近日密切注意疫情發展，百年傳統宗教活動文化有香頭、沿路宮廟、香頭、工作人員等許多相關單位，必須要全盤溝通才能決定，代表對大家的尊重。

顏清標表示，經過請益公衛團體、醫院醫師、學者，也拜訪沿途宮廟、縣市政府，尋求各單位建議，有贊成也有擔憂。昨在記者會結束之後，董監事分頭南下彰化、雲林、嘉義拜會，回來之後開臨時會決定尊重專業，今年延期舉辦，全力支持政府防疫工作。

顏清標指出，大甲媽繞境進香活動有頭香、二香、贊香等籌備數月，自己出錢出力，董監事都要向他們溝通，不是廟方說好就好，必須取得大家同意。

顏清標接著說，昨夜開會取得大家同意，因此上午對外說明，自己看到有阿婆眼淚流下來，我的眼眶也紅起來，從頭至尾沒有一意孤行，通盤檢討全力支持政府防疫，後續還要跟其他宮廟逐一溝通，事情很多，很多事不是錢能解決的，要有人情味。

(中時 )