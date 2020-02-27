防堵新冠肺炎疫情，蔡英文總統今天視察化學兵，強調由國際疫情日漸嚴峻，我們決定超前部署。防疫指揮中心已提升為一級開設。會用全面整合政府資源，來迎戰新型冠狀病毒的威脅，保護好國民的健康。

蔡英文今天赴桃園視導陸軍第33化學兵群防疫整備，在致詞時表示，今天來到這裡的目的，就是要代表國人同胞，感謝各位在防疫工作所做的努力，「替大家加油打氣。對於你們的貢獻，我代表國家向各位致敬」。

她說，我們33化學兵群的同仁們，在這次的防疫當中，可以說是擔任非常重要的角色。從第一次的武漢台商返台班機消毒、寶瓶星號下船者接駁車輛消毒，以及各營區預防性消毒，到最近鑽石公主號旅客包機返台等消毒任務，都是由各位來執行。

她對33化學兵群的官兵，在深夜裡穿著防護衣，忍受悶熱，背著沉重的背負式消毒器，戮力完成任務的身影，印象非常深刻，「大家辛苦了」。

她相信化學兵群在勤務中的專業表現，一定能夠加深了國人的信賴。中華民國國軍，是一支「平時能救災、戰時能作戰」的鋼鐵勁旅。

但她也要提醒，雖然目前為止，在各單位防疫人員的努力下，相關疫情變化都有確實掌握，但是「防疫視同作戰」，大家要保持警戒，務必將防疫工作做到「滴水不漏」。

蔡英文也聽取單位的簡報及視察裝備整備和訓練情況，蔡英文表示，她有信心，33化學兵群的官兵，絕對能夠完成任務，替國人同胞，築起一道最強健的防疫堡壘。

她說，三三化學兵群李指揮官，是防疫戰場上的老將，2003年SARS的時候，他是最前線的連長，帶領化學兵弟兄姊妹們在防疫第一線努力。有經驗豐富的指揮官的帶領，「相信這次的防疫作戰，我們一定能夠獲勝」。

今天防疫特別條例正式生效，行政院今天也在院會通過特別預算草案，送國會審查，她希望能儘速通過，來強化我們防疫和紓困的能量。

由於國際疫情日漸嚴峻，台灣也必須強化對病毒的防禦。蔡英文表示，既然法律已經上路、預算也即將到位，我們決定超前部署。剛才行政院院會中，蘇貞昌院長已經宣布，防疫指揮中心將提升為一級開設。「我們會用全面整合政府資源，來迎戰新型冠狀病毒的威脅，保護好國民的健康」。

她除了再次對各位表達感謝，也要提醒所有同仁，在勤務之餘，也要抓緊時間休息，「只有健康的身體，我們才能保護別人。台灣加油，大家繼續加油」。

(中時 )