台北市政府衛積極推動住宅政策，今上午由台北市長柯文哲率領都發局、工務局等團隊，在大直舉行「培英社會住宅」開工祈福典禮，住宅基地面積為2898平方公尺，工程預算為8.2億元，北市水利處指出，未來將提供96戶住宅空間，為地上14層、地下3層的鋼筋混擬土造建築物，預計在2023年3月完工。

台北市近年積極推動社會住宅，北市都發局統計，截至目前北市已有3228戶社會住宅完工，施工中的住宅計有8928戶，未來「培英社會住宅」1至6樓將由台北市社福機構進駐，包含托嬰中心、區民活動中心等相關設施，水利處指出，「培英社會住宅」也將納入智慧3表，且將取得銀級智慧建築標章和耐震標章，營造都市生態環境。

另外，「培英社會住宅」也將連接明水公園和永安國小，打造雙排林蔭大道，開闢通學廊道，打造優良的學區，未來也規畫建置戶外階梯廣場，供周遭居民使用，預估2023年底將可入住。

(中時 )