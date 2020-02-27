台北市1名30多歲女子發燒1天後死亡，家屬指控死者恐染新冠肺炎，檢警卻沒有通知相關單位檢驗及驗屍，台北地檢署27日對此表示，警方報驗當天，北檢就通報台北市衛生局卻回覆無法檢疫，因此將大體先暫冰存，預訂3月1日在新北市立殯儀館負壓室解剖後，再由法務部法醫研究所將檢體送疾管署檢疫。

北檢表示，2月23日下午北檢獲報首例疑似為「嚴重特殊傳染性肺炎」的報驗案件，警方報驗時就先行將大體移到新北市立殯儀館。不過，報驗時只有家屬筆錄，並沒有就醫紀錄、家人的入出境紀錄、工作處所同事接觸對象等資訊。

為了查明死者有沒有符合「因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情法醫相驗及解剖通報流程」中臨床條件、檢驗條件、流行病學條件中任何一項，北檢持續聯繫台北市衛生局人員，確認死者是否需檢疫、有無居家隔離、居家檢疫或自主健康管理等身分。

經衛生單位向北檢回覆無法檢疫後，檢察官24日就前往相驗，並在當晚以視訊詢問家屬，並持續指揮司法警察查訪死者工作地點同事的旅遊史、工作內容與辦公室陳設；檢察官在25日取得相關查訪資料後，同日晚間與法醫共同研判相關資料，26日交付家屬已開立的相驗屍體證明書先暫時冰存。

北檢指出，因相驗及訪查得知死者年輕、外觀無外傷，根據家屬陳述死者近日有感冒症狀，但沒有重大或慢性病史，卻沒有提供死者相關就醫紀錄，考量死者生前曾發燒，死因無法判斷，又死者同事有在近期自國外返台，工作地點也會與入境客戶往來等情況，所以需進一步確認死因，以達迅速、正確處理案件。

(中時 )