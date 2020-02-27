閻奕格下月將推出全新EP《少了一件牛仔褲》的閻奕格，日前釋出找來高爾宣合作的新歌〈愛上現在的我〉，一推出就接連攻佔新歌日榜、周榜、即時榜冠軍；高爾宣也熱情相挺現身〈愛上現在的我〉MV，和閻奕格雙雙化身街頭時尚潮男潮女，滿足了歌迷們熱情敲碗的期待。

閻奕格為MV化身街頭時尚潮女，一改以往乖乖牌女孩的形象。（圖／華研提供）

MV中呈現新世代年輕人無拘無束、享受當下的生活方式，場景橫跨了保齡球館、室內派對場所、視野遼闊的天台以及夜晚無人的馬路等，讓閻奕格、高爾宣與演員們大展時尚姿態，拍攝出儼如廣告視覺大片的MV，閻奕格為此也一改以往乖乖牌女孩的形象，呈現出瀟灑不羈的率性氛圍，讓一旁工作人員看了都虧說：「閻奕格學壞了。」

高爾宣義氣跨刀合體拍攝MV，一場開著百萬敞篷跑車載閻奕格兜風的戲更是從傍晚拍到深夜，閻奕格開心又感動地說：「真的辛苦了，很謝謝他在百忙之中爽快地答應一起拍攝MV。」直率的高爾宣脫口而出當年閻奕格在《超級星光大道》總決賽上的「馬甲掉下事件」，笑稱四個胸部的畫面讓他非常印象深刻，讓閻奕格害羞地說：「幹嘛提我的黑歷史！但我很感謝過去每個舞台上的經驗，讓我之後在舞台上更具有危機處理意識、也更自在享受演出。」

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(中時電子報)