新型冠狀肺炎肆虐全球，俄羅斯嚴密應對疑似患者。日前有兩組國人赴俄羅斯旅遊，其中一組因為戴口罩被送到醫院強制隔離，經檢疫呈陰性，駐處人員已經將人接走；另一組國人被要求居家管理，卻又溜出門被莫斯科警方盤檢，又被送至醫院，駐處人員將人帶走後呼籲國人務必要遵守相關規定。

兩名國人在莫斯科因為戴口罩，遭到醫院強制隔離，昨天經過檢驗確定沒有感染新冠病毒，已經由駐處人員接走。外交部發言人歐江安解釋，在台灣戴口罩式比較像是防衛性、預防性，相當普遍自然，但是在很多國家，戴口罩會被誤以為生病了，就不應該在街上，應該到醫院去，因為對口罩認知有文化差異，就會出現國人被帶到醫院強行檢測隔離的情形。

此外，有兩名國人日前自韓國仁川機場轉機入境俄羅斯，在莫斯科地鐵遭到盤檢，被要求待在旅館自主管理14天，但是未遵照俄方要求又溜出門被逮到，被強制送到醫院。駐處人員獲報在將兩人自醫院帶回旅館，誠摯呼籲兩人務必遵守相關規定，做好自主管理，不要再出門亂跑。

歐江安說，俄方有自己的檢疫標準，包含填寫健康紀錄與停留資料，包含之前去過哪裡以及未來計畫去哪裡，如果有不完整或是有疑慮的部分，可能就會有更多流程要處理。

莫北協駐台代表處表示，根據莫斯科市衛生局消息，所有來自中國、香港、澳門及台灣（包括轉機）的旅客不論國籍皆須通過醫療檢測，包含檢查是否有發燒或是新冠狀病毒的初步症狀。若偵測出其中一種症狀，旅客將會被送往特殊醫療中心做後續診斷，並將在14天內根據居住處配合居家檢疫，同時受醫療監測。倘若有需要，24小時皆可安排翻譯進行視訊。

(中時 )