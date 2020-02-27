矽晶圓廠合晶(6182)去年的預算規畫時，原估今年第二季的訂單能見度會優於Q1，但受到新冠肺炎疫情影響，目前轉為較觀望的態度。不過就產能來看，上海合晶的松江廠因遷廠要到第四季產能才會開出，合晶全年的產能，H2一定會優於H1。昨天合晶股東臨時會通過子公司上海合晶公開發行A股股票，並申請在上海證交所科創板上市案，上海合晶去年營收約人民幣11至12億元，占合晶去年全年營收比約3成左右。上海合晶因新冠疫情停工再復工情況良好，鄭州廠復工率已達5~6成，而晶盟營運已恢復正常。

上海合晶的主要生產基地及產品項目和產能大致如下:上海松江廠以生產4、5、6吋矽晶圓為主，月產能20萬片；上海晶盟以生產8吋 磊晶為主，月產能20萬片；鄭州廠生產8吋矽晶圓，月產能10萬片；揚州廠生產長晶。松江新廠上半年因遷廠因素產能暫停，鄭州廠產能在建廠時規畫是20萬片／月，將陸續到位，所以H2營收可望持續擴增。上海合晶的四大產區，目前以上海晶盟的營收占比最高，約占5成，而鄭州的營收占比目前居次。

合晶強調，上海合晶申請在上海證交所科創板掛牌上市，均按相關法令規定辦理，且公司仍保有對上海合晶控制地位，現有股東利益可獲得充分保障，並不影響公司繼續在台灣上櫃。

根據上市地相關法規，此次發行股票數量約占上海合晶發行後總股本的10至25％(暫定，行使超額配售選擇權前)，並授予主辦承銷商不超過首次公開發行股票數量15%的超額配售選擇權，若超額配售選擇權全部行使，預計發行新股後，公司對上海合晶綜合持股比率為34.52至43.60%，原合晶持有子公司上海合晶股權約56.8%。

合晶表示，由於肺炎疫情關係，送件審核時間可能推遲，掛牌進度還沒有具體的時間表。

(時報資訊)