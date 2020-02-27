高屏大橋死亡車禍 1騎士遭輾斃 11:452020/02/27 中時 曹明正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高屏大橋死亡車禍，1騎士遭輾斃。(翻攝照片／曹明正高雄傳真) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高屏大橋死亡車禍，1騎士遭輾斃。(翻攝照片／曹明正高雄傳真) 高屏大橋27日上午近9時發生死亡車禍，20餘歲楊姓機車騎士疑與60餘歲郭姓女騎士發生碰撞後倒地，40餘歲張姓男子駕駛砂石車從後方經過，疑閃避不及，造成楊男當場被輾斃，郭婦則送醫就診，確切肇責還待警方鑑定。 高巿警林園分局交通分隊27日8時51分許接獲報案，高屏大橋往高雄方向距離下橋處約2公里處發生車禍，2部重機車發生擦撞，楊男倒地後，遭後方疑閃避不及的砂石車輾過，當場無生命跡象。這起車禍也造成道路回堵。 高屏大橋,林園分局 (中時 ) #車禍 #大橋 #高屏 #高屏大橋 #林園 也許您會感興趣 推薦閱讀 車禍逃生求援 後車追撞奪命 04:102020/02/23 社會新聞 防二次車禍 開雙黃燈警示保命 04:102020/02/23 社會新聞 賴東賢車禍險喪命消失5個月 04:102020/02/24 娛樂新聞 肇事者急留字條 車主一看更火大 20:182020/02/24 日常 中彰快速道大車禍 自小客遭夾扁1大2小受困 09:412020/02/25 社會 台74線重大車禍 遭遊覽車聯結車夾扁 母無生命跡象2童送醫 10:542020/02/25 社會 騎士車禍倒地 路人接力CPR 11:092020/02/25 社會 台74線重大車禍女駕駛不治2童輕傷 12:202020/02/25 社會 台74線「夾殺」車禍 母死2童救出嚎啕大哭 13:072020/02/25 社會 社會熱門新聞 北市女發燒一天亡 家屬痛訴：5天了沒通知檢疫 - 社會 獨家》怪象！後備指揮部支援生產口罩 連長一等長大門站哨 - 社會 「孩子沒事放心」 彰化媽遭夾亡2子平安 烏日消防淚送6字 - 社會 5P也願意！色誘航警拍百部性片 美魔女業務起底 - 社會 當年魯蛇炫娶烏克蘭正妹 5年後辣妻變成… - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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