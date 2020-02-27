高屏大橋死亡車禍，1騎士遭輾斃。(翻攝照片／曹明正高雄傳真)

高屏大橋27日上午近9時發生死亡車禍，20餘歲楊姓機車騎士疑與60餘歲郭姓女騎士發生碰撞後倒地，40餘歲張姓男子駕駛砂石車從後方經過，疑閃避不及，造成楊男當場被輾斃，郭婦則送醫就診，確切肇責還待警方鑑定。

高巿警林園分局交通分隊27日8時51分許接獲報案，高屏大橋往高雄方向距離下橋處約2公里處發生車禍，2部重機車發生擦撞，楊男倒地後，遭後方疑閃避不及的砂石車輾過，當場無生命跡象。這起車禍也造成道路回堵。

高屏大橋,林園分局

(中時 )