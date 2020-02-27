新冠肺炎疫情延燒！對此，總統蔡英文昨天宣布，為了全力投入防疫工作，決定暫停總統就職活動籌辦工作，只要疫情仍有疑慮，520就職將不會舉辦大型群眾活動。對此，作家陳芳明認為，蔡這次的決定，「完全是與人民站在一起」。對於台北市長柯文哲透露就職大典將在台北流行音樂中心舉辦，陳批「再次證明他真的是大嘴巴」。

關於五月總統就職活動，蔡英文總統昨做出3點決定，包括暫停籌辦工作，保持最大彈性因應疫情變化；防疫優先，只要疫情仍有疑慮，520就職將不會舉辦大型群眾活動；一切配合中央流行疫情指揮中心的專業意見辦理。

對此，陳芳明在臉書指出，蔡英文決定暫時停辦520就職大典，這是戰後以來的重大決定。台灣歷經過未受民選的蔣中正、蔣經國的統治，也經過民選的李登輝、陳水扁、馬英九總統，每次都舉辦隆重的就職大典。蔡英文總統第一次當選時，也舉辦過。

如今台灣正面臨新冠肺炎侵襲，蔡決定暫停舉辦就職大典，陳芳明讚「這次的決定，完全是與人民站在一起」。陳芳明也提及，柯文哲透露就職大典將在台北流行音樂中心舉辦，「現在再次證明他真的是大嘴巴」。

(中時電子報)