◎支持防疫！大甲媽祖遶境延期

新冠肺炎當前，鎮瀾宮27日上午9點49分突然宣布大甲媽遶境延期舉辦。大甲媽遶境橫跨清代、日據時期延續至今，百餘年間有3度因戰亂、社會動盪及元首逝世被迫取消，首度因瘟疫威脅而「主動延期」，若今年疫情無法平息，恐是史上第四度取消遶境。

◎讓傅崐萁回歸藍營？ 馬：不需破例

國民黨代理主席林榮德昨天指定周守訓任考紀會代理主委，力拼在3月7日完備無黨籍立委傅崐萁恢復黨籍案程序。馬英九今天受訪表示，應依據黨章規定辦理，不需要破例。

◎弒兄焚屍 母向法官求情獲輕判18年

台中市男子林宗耀3年前殺害哥哥後焚屍，製造因賭債糾紛遭人殺害滅口的假象，一審將他判處無期徒刑，二審考量林母向法官求情，且林也賠償嫂侄500萬元，依殺人等罪將他判囚18年，另偽造文書部分判刑2年、可易科罰金，案經上訴，最高法院駁回定讞。

◎兄弟洋投太有戲 靠這招登大聯盟

大聯盟官網赫然出現熟悉的背景，是昨日中信兄弟出戰韓職KIWOOM英雄隊的春訓熱身賽，昨日洋投萊福力先發，他在比賽中出奇不意的「風車式投球」法讓兩隊笑翻，此外還吸引到大聯盟官網的記者，特別寫出一篇報導，介紹萊福力奇妙又荒謬的風車式投法。

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(中時電子報)